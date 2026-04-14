В Мурманск вернулся танкер Северного флота «Кама», обеспечивавший корабли и суда ВМФ России в течение 7 месяцев

Средний морской танкер Северного флота «Кама» завершил выполнение задач дальнего похода и прибыл в порт приписки Мурманск. На мурманском причале вспомогательного флота танкер встречали офицеры управления материально-технического обеспечения Северного флота, родные и близкие экипажа, военный оркестр.

Заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению вице-адмирал Дмитрий Украинец принял доклад капитана танкера Андрей Нецветаев об успешном выполнении всех поставленных задач.

В ходе торжественного митинга замкомандующего флотом передал экипажу слова благодарности за выполненную сложнейшую морскую работу от имени заместителя главнокомандующего ВМФ России по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Алексея Кияшко и командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова. Вице-адмирал Дмитрий Украинец подчеркнул, что экипаж танкера своим ответственным отношением к делу позволил выполнить Военно-Морскому Флоту России ряд важнейших задач.

Заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению вручил старшему механику Владимиру Трифанову медаль «За трудовую доблесть». Многие из состава экипажа танкера были награждены грамотами от командования Северного флота.

По сложившейся традиции экипажу танкера, вернувшегося из дальнего похода, вручили жареного поросенка.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, более 7 месяцев экипаж среднего морского танкера «Кама» обеспечивал выполнение задач материально-технического обеспечения кораблей и судов Военно-Морского Флота России в акваториях Средиземного моря и Северо-Восточной Атлантики. Моряками Северного флота было выполнено более 40 заправок кораблей и судов, танкер за время дальнего похода прошел более 30 тысяч морских миль.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/1b74e16e-224b-494b-b5cc-e3950a2e17a2

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
