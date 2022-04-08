В Мурманск впервые приедет известный писатель и сценарист Александр Цыпкин

Писатель, сценарист, автор проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин впервые выступит в Мурманске. Мероприятие организовано Мурманской областной научной библиотекой.

Александр Цыпкин – создатель и хедлайнер литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения», автор бестселлеров, изданных тиражом более 350 тысяч экземпляров. В 2020 году сборник «Женщины непреклонного возраста» стал самой популярной отечественной книгой по опросам 800тысяч пользователей сервиса «My Book». Цыпкин также является автором сценария сериала «Беспринципные» — одного из самых громких отечественных сериальных проектов, а спектакли по пьесам автора идут в ведущих российских театрах. Кроме того, два года назад вышла аудиокнига Цыпкина на английском языке с названием «Sammynolie and other stories». В альбом вошли рассказы из разных сборников, прочитали их лауреаты и номинанты престижных премий Golden Globe, Emmy, Tony, Grammy и других.

Как сообщает региональное Министерство культуры, 15 апреля в 19.00 Александр Цыпкин проведёт творческую встречу с жителями Мурманской области. Увидеть его выступление северяне смогут на сцене Центра современного искусства «21А» (Мурманская областная научная библиотека, ул. Софьи Перовской, 21а). молодые северяне смогут посетить мероприятие в рамках федеральной программы «Пушкинская карта».

Фото: http://21a.info/tsypkin