В «Мурманскавтодоре» смена руководителя

Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области от 13.03.2020 № 63 освобождён от должности начальника «Мурманскавтодора» и уволен по собственному желанию в связи с выходом на пенсию Козлов Виктор Михайлович.

С 16 марта текущего года временное исполнение обязанностей начальника «Мурманскавтодора» возложено на Решетова Дениса Владимировича (на фото).