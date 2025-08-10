В Мурманске 10 августа начинается отбор абитуриентов в центр научно-технологического творчества «Родина»

В День России, 12 июня, в Мурманске стартовал приём заявок на обучение в центр научно-технологического творчества «Родина». С 10 августа центр запускает первый этап отбора будущих учеников.

«Центр создаётся по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить!» и мастер-планов опорных агломераций АЗРФ, поддержанных Президентом РФ Владимиром Путиным. Проект реализуется при поддержке компании «НОВАТЭК» и с участием «Сбера».

На данный момент центр принял уже более 1200 заявок на обучение. Теперь те, кто подтвердил заявки, будут приглашены на онлайн-тестирование, которое продлится две недели. Этот этап обязателен для прохождения. По его итогам состоится профильное онлайн-тестирование по выбранным направлениям», — отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

В ходе тестирования будут оцениваться алгоритмическое мышление и творческие способности участников.

19 августа состоится День открытых дверей в онлайн-формате, где руководство и педагоги расскажут о проекте, направлениях и программах, а также ответят на вопросы.

25 августа завершат приём заявок и первого этапа тестирования.

Подать заявку на участие в программах лабораторий центра и зарегистрироваться на День открытых дверей можно на сайте.

Как уточняет Министерство информационной политики Мурманской области, если вы оставляли заявку, но не получили приглашение на тестирование, напишите на ask@murmansk-rodina.ru или в социальные сети центра.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551603/#&gid=1&pid=1