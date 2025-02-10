В Мурманске 145 территорий, обслуживаемых 38 управляющих организациями, заявлены на конкурс «Чистый двор»

Как сообщает администрация города Мурманска, голосование на портале «Наш Север» уже идёт.

Жителям областного центра можно до 21 февраля зайти на сайт konkurs.nashsever51.ru/catalog/, пройти авторизацию через портал «Госуслуги» и выбрать управляющую компанию, ТСН или ЖСК, которые хорошо справляются с уборкой дворов в зимнее время.

Важно, чтобы работа участниками выполнялась не просто качественно, но и регулярно.

Параллельно конкурсная комиссия будет оценивать качество работы управляющих организаций на местах.

Лучшие организации получат ручные снегоуборочные машины, обещают власти муниципалитета.

Фото: https://vk.com/serdechkinid?z=photo611314210_457247103%2Fwall611314210_9501