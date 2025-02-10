Мурманская область. Арктика (16+)10.02.25 13:30
В Мурманске 145 территорий, обслуживаемых 38 управляющих организациями, заявлены на конкурс «Чистый двор»
Как сообщает администрация города Мурманска, голосование на портале «Наш Север» уже идёт.
Жителям областного центра можно до 21 февраля зайти на сайт konkurs.nashsever51.ru/catalog/, пройти авторизацию через портал «Госуслуги» и выбрать управляющую компанию, ТСН или ЖСК, которые хорошо справляются с уборкой дворов в зимнее время.
Важно, чтобы работа участниками выполнялась не просто качественно, но и регулярно.
Параллельно конкурсная комиссия будет оценивать качество работы управляющих организаций на местах.
Лучшие организации получат ручные снегоуборочные машины, обещают власти муниципалитета.
Фото: https://vk.com/serdechkinid?z=photo611314210_457247103%2Fwall611314210_9501
Комментарии
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Последние комментарии
VADIM UZLOV
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Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
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Д.О. Вернер
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Марина
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