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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.24 16:30

В Мурманске 18-19 октября состоится фестиваль беспилотной авиации «Дотянуться до неба»

Фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба» пройдёт в Мурманске на базе Центра опережающей профессиональной подготовки. Участие сможет принять каждый житель региона в возрасте от 14 лет.

Фестиваль объединит любителей и профессионалов в сфере БАС: молодёжь, экспертов, представителей родительской общественности, специалистов, инструкторов, представителей научных и образовательных учреждений, региональных властей.

Всего в сентябре-октябре 2024 года распределённый фестиваль «Дотянуться до неба» пройдёт в 18 регионах страны. Участие в мероприятиях фестиваля примут порядка 30 тысяч человек.

Фестиваль организован Университетом 2035 при поддержке Национальной киберфизической платформы «Берлога» и Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и «Стратегии развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года». В Мурманской области фестиваль проводится при поддержке правительства Мурманской области, Федерального центра «Беспилотные авиационные системы», ООО «Русдронопорт», Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «‎ВОИН», Мурманской ОТШ «ДОСААФ России».

«Фестиваль позволит Минобрнауки и Университету 2035 познакомить молодёжь с перспективной и активно развивающейся сферой БАС в доступной и привлекательной форме, провести целевую профориентацию участников фестиваля по возможным траекториям развития, в том числе с учётом региональной специфики, продемонстрировать студентам и школьникам возможности профессиональной от реализации в отрасли. Фестиваль «Дотянуться до неба» – один из инструментов федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем», который направлен на подготовку специалистов в этой сфере. С сентября Университет 2035 проводит обучение в области беспилотных авиационных систем, 90% стоимости которого оплачивает государство. В 2024 году программы освоят порядка 5000 человек. Кроме этого, молодёжные команды могут пройти обучение по реальной инженерной разработке в области беспилотных авиационных систем, которое на 100% обеспечивается господдержкой и предоставляется свыше 25 вузами и образовательными организациями», – отметил ректор Университета 2035 Вадим Медведев.

Фестиваль позволит участникам внести вклад в развитие отрасли БАС, познакомиться с полезными и важными направлениями применения дронов, освоить технологии будущего и получить новые навыки, предложить свои идеи и наработки.

«В настоящее время в Мурманской области разрабатывается концепция развития беспилотных авиационных систем. К 2030 году в регионе планируется открыть НПЦ, привлечь инвесторов и партнёров по данному направлению, подготовить кадры, организовать производство, построить и реконструировать посадочные площадки и дронопорты, а также оснастить стратегические предприятия и объекты критической инфраструктуры необходимыми системами. Мурманская область стала победителем конкурсного отбора среди регионов для проведения фестиваля, который позволит нам сделать ещё один шаг на пути к достижению целей по созданию в регионе полноценной новой отрасли экономики», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Общей идеей фестиваля «Дотянуться до неба» является знакомство с беспилотными летательными технологиями, охватывающими все сферы жизни. Насыщенная программа включает три трека: «Мечта», «Технологии» и «Общество». Трек «Мечта» предлагает пройти квест по «7 этажам неба», от космических кораблей до хозяйственных дронов-помощников.

На каждом «этаже» через короткие интерактивные форматы можно познакомиться с технологиями будущего и вдохновиться тем, как они уже реализованы в фантастическом мире «Берлога». Участники и гости фестиваля смогут протестировать полезные игры, созданные российскими разработчиками: новый симулятор «Академия дронов: медвежий патруль», фиджитал-игры и настольные игры по миру Берлоги, – а также принять участие в технологических мастер-классах и квизах по научной фантастике.

«Мы создали фантастический мир «Берлога» в рамках проекта «Национальная киберфизическая платформа», чтобы вовлечь детей и молодёжь в актуальные технологические тематики и помочь им сформировать свой профессиональный путь в мир будущего. В сеттинге «Берлога» создаются полезные игры в разных жанрах, а также другие вовлекающие и образовательные продукты. Одной из тематик являются беспилотные авиационные системы. Сеттинг «Берлога» формирует образ позитивного технологического будущего для России и мира, популяризирует тематики технологического суверенитета среди широкой аудитории, в игровой форме погружает школьников в технологии, помогает привлечь в кружки, на инженерные соревнования и далее – на профильные направления в вузы. Широкий выбор форматов погружения в БАС через мир Берлоги на фестивале позволит каждому участнику и гостю найти для себя что-то интересное», – подчеркнул президент Ассоциации участников технологических кружков, лидер Национальной киберфизической платформы «Берлога» Алексей Федосеев.

Трек «Технологии» фестиваля познакомит гостей с уже существующими технологиями БАС в формате лекций, презентаций и мастер-классов. Мероприятия трека «Общество» направлены на консолидацию на единой площадке представителей отрасли БАС и обсуждение актуальных задач применения БАС, развития отрасли в регионе.

Участники также смогут сдать нормативы технологической грамотности ТехноГТО по беспилотникам.

Министерство информационной политики Мурманской области отмечает, что для участия в фестивале необходима регистрация на официальном сайте «Дотянуться до неба».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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