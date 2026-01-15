Мурманская область. Арктика (16+)15.01.26 18:00
В Мурманске 19 и 22 января во время профилактических работ будет прерываться трансляция теле- и радиопрограмм
Как сообщает Мурманский областной радиотелевизионный передающий центр, 19 и 22 января с 8.00 до 17.00 будут проводиться плановые профилактические работы с остановкой трансляции теле- и радиопрограмм на следующих объектах вещания: «PTPC-1» (23, 1 кВт); «PTPC-2» (44, 1 кВт); «Солнце» (52, 1 кВт); «Вести FM» (97,2 FM, 1 кВт); «Звезда FM» (88,0 FM, 1 кВт); «Радио России» (107,4 FM, 1 кВт); «Маяк» (103,5 FM, 1 кВт); «Радио Вера» (90,4 FM, 1 кВт); «Наше радио» (103,0 FM, 1 кВт); «Power Хит радио» (104,5 FM, 1 кВт); «Дорожное радио» (106,0 FM, 1 кВт); «Радио Гордость» (100,6 FM, 1 кВт); «Радио-Дача» (90,8 FM, 1 кВт).
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31697&page=1
-
Последние комментарии
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
