В Мурманске 25 мая в Долине Уюта пройдёт самый масштабный фестиваль экстремальных видов спорта и крутейший Open-air

Для всех выпускников настоящий фест с участием резидентов радио «Record» и специальных гостей из столицы России.

В программе: соревнования по экстремальным видам спорта, в lineup - Dj Annsi, Andrey Sostin, Dj Baldin (г.Санкт-Петербург) и самый стильный проект диджев-близецов S-Brothers (г.Москва).

25 мая Долина Уюта превратится в долину экстрима и драйва! Начало программы в 15.00. Музыкальный фест в 18 часов. Ведущие MC Lodoss и Morozzzova.

Фото: «Регион 51».