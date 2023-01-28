В Мурманске 29 января на площади Пять Углов состоится традиционное народное гуляние «Здравствуй, солнце!»

На главной площади города в 13.00 откроются развлекательные площадки для детей и взрослых: «Уличный театр» - кукольный мини-спектакль для детей и взрослых; «Солнцеприглашение» - игра на подручных инструментах; фотозона «Снимаем кино» - для гостей праздника подготовлены сценические костюмы, в которых можно будет сфотографироваться; «Солнечный удар» - все желающие в игровой форме смогут победить полярную ночь, плохое настроение и зимнюю стужу.

А в 14.00 начнётся концерт. Перед мурманчанами и гостями города выступят лучшие творческие коллективы учреждений дополнительного образования, домов и центров культуры.

«Здравствуй, солнце!» отмечается ежегодно в день, когда солнечный диск полностью поднимается над горизонтом в столице Заполярья.

Согласно постановлению администрации города Мурманска №173 с 00 до 17 часов 29 января на улице Ленинградской - от улицы Воровского до улицы Профсоюзов будут введены временные ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца. Также с 9 до 17 часов 29 января на указанном участке будет ограничено движение всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24206&page=1