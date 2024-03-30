В Мурманске 37 молодым семьям вручили жилищные сертификаты

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в областном центре вчера состоялось вручение свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение и строительство жилых помещений участникам государственной программы Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда».

Обладателями меры поддержки стали 37 молодых семей, возраст супругов в которых превысил 36 лет.

Как сообщает администрация города Мурманска, эта программа реализуется в областном центре по инициативе губернатора региона Андрея Чибиса уже третий год подряд. Сертификаты на приобретение жилья получают семьи, которые отстояли в очередь на получение сертификата по государственной программе Российской Федерации несколько лет, но за это время возраст супругов перестал соответствовать условиям предоставления этого вида поддержки. Теперь они могут улучшить свои жилищные условия за счет областного и муниципального бюджета.

Так, с 2022 года свидетельства на право получения социальной выплаты предоставлены 116 семьям, возраст супругов в которых превысил 36 лет.

Государственная и муниципальная поддержка в улучшении жилищных условий предоставляется жителям города Мурманска с 2006 года. За это время уже 1915 мурманских семей смогли улучшить свои жилищные условия.

В апреле состоится вручение свидетельств ещё 7 молодым и 15 многодетным семьям, которые являются участниками муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильём молодых и многодетных семей города Мурманска». Таким образом, всего в 2024 году сертификаты получат 88 семей.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, мера поддержки реализуется в рамках областной программы «Комфортное жильё и городская среда» и федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ», а также способствует выполнению плана «На Севере – жить».

В 2024 году, помимо семей из Мурманска, выплату получат также три семьи из Полярных Зорь и одна из Мурмашей. Общая сумма социальных выплат составит 44,1 млн рублей, из них 22,9 млн рублей из областного бюджета и 21,1 млн рублей из местных.







Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27041&page=1