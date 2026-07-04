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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.26 08:45

В Мурманске 4 июля состоится открытие фестиваля «РОСТ»

В этом году площадками фестиваля «РОСТ», открытие которого состоится 4 июля, станут молодёжное пространство «Контейнер-холл», Центр «Родина» и другие знаковые места для северян.

История «РОСТа» началась в 2021 году с желания местных художников добавить красок в городскую среду. За это время фестиваль превратился в масштабное событие, подарившее Мурманску 69 уникальных арт-объектов — от муралов до мозаики. 

«Тема этого года — «Тепло». Результатом работы прошлых лет стало создание новых точек притяжения, которые соединились в маршруты, показывающие Мурманск в некотором роде современном ракурсе, когда город открывает свои грани через призму взгляда художников. И эти особенности мы хотим раскрыть и в этом году — мы продолжим работать с местным контекстом в широком его понимании: цветы, мхи, лишайники, минералы, история и культура, климат и география. Но самое главное — мы продолжим привлекать к созданию работ горожан, и надеемся, что фестивальные маршруты наполнятся их теплыми историями», — отметила куратор фестиваля Мария Михайленко. 

4 июля в 16.30 состоится открытие фестиваля. Мероприятие пройдёт в «Контейнер-холле» на улице Генералова, 22.

В программе: открытие выставки «Тепло», которая подробнее раскроет тему фестиваля этого года; мастер-класс по уличным танцам от Сергея Аникиева (владелец студии танцев «Dance Campus», педагог по профилю «Хореографическое искусство», создатель команды «Family Jazz»); мастер-класс «Трафареты» на улице с Павлом Савчуком. Под руководством художника участники мастер-класса распишут акриловыми баллонами лодку, которая станет новым арт-объектом; знакомство с участниками медиалаборатории.

5 июля в 16.00 в Центре научно-технологического творчества «Родина» состоится медиаконференция фестиваля «РОСТ», на которой будут представлены результаты медиалаборатории и лекции от её участников.

В программе:
16.00 - презентация результатов медиалаборатории;
16.55 - выступление Виктора Тяпкова по теме «Великая Цифровая Революция»;
17.45 - выступление Славы Балобанова по теме «Искусственный интеллект и культура желания»;
18.20 - выступление Ульяны Зиман по теме «Экспериментальная анимация»;
18.55 - выступление Татьяны Теньковой по теме «Непопулярные направления: почему важно делать нишевые проекты и что вам даст эксперимент?»;
19.30 - выступление Алексея Ложкина по теме «Digital Surf: серии арт-экспедиций, в которых аудиовизуальное искусство выходит за пределы городской среды»;
20.00 - подведение итогов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570602/#&gid=1&pid=1

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