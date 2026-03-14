В Мурманске стартует первый Турнир по баскетболу среди ветеранов памяти Блохина В.А. на призы МРО ОГО ВФСО «Динамо
В Мурманске 53 команды борются за победу в VIII Кубке Арктики по интеллектуальным играм

В восьмой раз в столицу Кольского Заполярья съехались знатоки из Мурманской области и других регионов, чтобы помериться эрудицией на Кубке Арктики – официальном состязании, проходящем по лицензии ООО «Телекомпания «Игра-ТВ» и соответствующем утвержденным правилам интеллектуальных игр.

Организаторами Кубка, помимо «Игра-ТВ», выступают администрация города Мурманска и МАУ МП «Молодёжь51». На турнир подали заявки 73 команды, однако в основную часть пробились лишь 53. Больше всего команд – 40 – из Мурманска. Кроме них, представлены иные города Мурманской области, а также Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Гатчина.

В целом в играх принимают участие более 200 знатоков. Среди них – известные в городе люди, такие как депутаты Совета депутатов города Мурманска Максим Кукушкин и Ольга Дзюба.

В программу Кубка вошли турниры по игре «Что? Где? Когда?», «Брэйн-рингу» и индивидуальный турнир по «Своей игре».

Ведущим Кубка Арктики уже не в первый раз выступил легендарный игрок Клуба «Что? Где? Когда?», обладатель «Бриллиантовой совы» Максим Поташев.

Перед началом игр знатоков приветствовал глава города Мурманска Иван Лебедев, пожелавший участникам успеха, самообладания и победы.

Итоги VIII Кубка Арктики по интеллектуальным играм будут подведены в воскресенье 15 марта.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32057&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
-Правовая консультация (18+)Штрафы за земельные правонарушения увеличивать не планируется
-PRO Деньги (16+)Российская гражданская авиация на пороге крупных перемен-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,16 рубля, евро укрепилось почти на 60 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 и 16 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
