В Мурманске 53 команды борются за победу в VIII Кубке Арктики по интеллектуальным играм

В восьмой раз в столицу Кольского Заполярья съехались знатоки из Мурманской области и других регионов, чтобы помериться эрудицией на Кубке Арктики – официальном состязании, проходящем по лицензии ООО «Телекомпания «Игра-ТВ» и соответствующем утвержденным правилам интеллектуальных игр.

Организаторами Кубка, помимо «Игра-ТВ», выступают администрация города Мурманска и МАУ МП «Молодёжь51». На турнир подали заявки 73 команды, однако в основную часть пробились лишь 53. Больше всего команд – 40 – из Мурманска. Кроме них, представлены иные города Мурманской области, а также Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Гатчина.

В целом в играх принимают участие более 200 знатоков. Среди них – известные в городе люди, такие как депутаты Совета депутатов города Мурманска Максим Кукушкин и Ольга Дзюба.

В программу Кубка вошли турниры по игре «Что? Где? Когда?», «Брэйн-рингу» и индивидуальный турнир по «Своей игре».

Ведущим Кубка Арктики уже не в первый раз выступил легендарный игрок Клуба «Что? Где? Когда?», обладатель «Бриллиантовой совы» Максим Поташев.

Перед началом игр знатоков приветствовал глава города Мурманска Иван Лебедев, пожелавший участникам успеха, самообладания и победы.

Итоги VIII Кубка Арктики по интеллектуальным играм будут подведены в воскресенье 15 марта.

