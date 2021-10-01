В Мурманске 6 октября состоится проверка системы оповещения

Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска обращает внимание, что 6 октября на территории муниципального образования город Мурманск МЧС России будет проводиться штабная тренировка по гражданской обороне.

В рамках тренировки планируется подача сигнала «Внимание всем!» через региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения Мурманской области (РАСЦО).

Целью проведения проверки является оценка готовности аппаратуры, каналов связи, исправность оборудования РАСЦО к оповещению и информированию населения о кризисных ситуациях мирного и военного времени.