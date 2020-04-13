В Мурманске 9 мая состоится грандиозное авиашоу

В Мурманске в рамках торжественных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланированы репетиции и демонстрационные полёты авиатехники авиационного объединения Северного флота.

Планируемые даты проведения тренировок и репетиций: 14 апреля (резерв 15 апреля) и 16 апреля (резерв 17 апреля) – частные тренировки; 21 апреля (резерв 22 апреля) и 24 апреля (резерв 25 апреля и 30 апреля) – общие тренировки.

Тренировки будут проводиться в период с 11 до 18 часов. Генеральная репетиция состоится 7 мая.

Время и место демонстрационных полётов, которые состоятся 9 мая, уточняется.

Список техники, привлеченной для участия в демонстрационных полетах: вертолёт Ка-27; два вертолёта Ми-8; самолёт Ан-26; самолёт Ан-12; самолёт Ил-38; самолёт Ил-20; самолёт Ту-142м; самолёт Су-25утг; два самолёта Су-33; два самолёта МиГ-29К; два самолёта Су-24м; два самолёта МиГ-31бм.