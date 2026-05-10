В Мурманске 9 мая состоялся митинг в честь 81-й годовщины Победы

В Мурманске у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» состоялся торжественный митинг, посвящённый 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Участие в мероприятии приняли губернатор Мурманской области Андрей Чибис, командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко, Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, ветераны, военнослужащие, участники специальной военной операции, представители общественных организаций, жители и гости города-героя.

У Вечного огня был выстроен почётный караул Северного флота. Участники митинга почтили память защитников Отечества и возложили венки и цветы к мемориалу.

Обращаясь к участникам мероприятия, Андрей Чибис подчеркнул подвиг Мурманска и защитников Заполярья в годы войны.

«Мурманск выстоял в годы Великой Отечественной войны. По количеству бомб на квадратный метр наш город уступает лишь Сталинграду. По сути, сожжённый фашистами Мурманск все эти годы продолжал жить и трудиться, помогая спасать нашу страну. А бойцы-северяне каменной стеной встали на защиту Заполярья и не пропустили сюда врага. Все, кто воевал, все, кто трудился в тылу, внесли огромный вклад в дело Великой Победы. И очень важно, что память об их подвиге передаётся из поколения в поколение. Именно на этой памяти, на подвиге народа-победителя воспитаны бойцы уже нашего времени — те, кто сегодня совершают поступки, достойные поколения победителей, спасших нашу страну в самой страшной войне XX века. Я убеждён, что мы вместе сделаем всё, чтобы и сегодня отстоять нашу державу, нашу великую страну. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто сегодня стоит на защите Родины, и всем, кто помогает фронту. Низкий поклон героям, победившим в Великой Отечественной войне. Вечная слава героям. Вечная память павшим», — сказал Андрей Чибис.

К участникам митинга также обратился командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов.

«Сегодня, в День великой Победы, мы с особой благодарностью вспоминаем всех тех, кто выстоял и победил в героической битве за свободу и независимость нашей Родины, кто днями и ночами ковал Победу в тылу. Мурманск и Кольский полуостров в годы Великой Отечественной войны стали надёжным щитом страны. Воины 14-й армии и моряки Северного флота не дали пройти немецко-фашистским войскам далее рубежа реки Западная Лица и отстояли стратегически важный для обеспечения сражающейся армии порт Мурманск. В суровых условиях Заполярья наши воины и труженики тыла проявили стойкость и несгибаемую силу духа, которые навсегда останутся в истории. На подвигах героев Великой Отечественной войны, примерах мужества и героизма воспитано современное поколение североморцев, которые сегодня успешно решают поставленные задачи в зоне специальной военной операции, не щадя своей крови и самой жизни. Мы гордимся участниками специальной военной операции, всеми теми, кто находится на передовой, кто помогает фронту. Дорогие друзья, мы склоняем сегодня головы перед теми, кто отдал свои жизни за настоящее и будущее России», — отметил Константин Кабанцов.

Память павших защитников Отечества участники митинга почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие церемонией возложения цветов к мемориалу.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567385/#&gid=1&pid=17