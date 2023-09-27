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Мурманская область. Арктика (16+)27.09.23 09:30

В Мурманске акцию Минобороны России «Сила в Правде» посетили более 18 тысяч человек

В Мурманске акцию Минобороны России «Сила в Правде» посетили более 18 тысяч человек, среди которых свыше девяти тысяч – дети школьного возраста.

Мероприятие проводилось на большом десантном корабле «Иван Грен» Северного флота, пришвартованном в морском рыбном порту, и на Ленинградской улице. Стартовало оно 23 сентября и завершилось 25 числа.

Активными участниками акции стали учащиеся средних общеобразовательных школ города Мурманска и Мурманской области, воспитанники военно-патриотических клубов, нахимовцы и студенты.

Посетители акции смогли ознакомиться с историей ВМФ России, узнать о подвигах военнослужащих ВС РФ, участвующих в специальной военной операции, а также увидеть военные трофеи. В их числе подбитая бронетехника ВСУ и два патрульных катера, а также нацистская литература и атрибутика, добытая российскими воинами.

В вертолётном ангаре корабля были представлены работы военных художников студии имени Митрофана Грекова, а в десантном трюме – экспонаты военно-морских музеев, модели кораблей и подводных лодок. Надстройка корабля была украшена агитационными плакатами.

В рамках акции на Ленинградской улице состоялось выступление сводного военного оркестра и Ансамбля песни и пляски Северного флота и других творческих коллективов. Музыканты исполнили популярные патриотические произведения, народные песни и другие композиции о стране и её героях.

Там же была организована выставка современной техники и вооружения, которая вызвала у мурманчан большой интерес. Всех интересующихся консультировали специалисты пункта отбора на военную службу по контракту.

С 27 сентября агитационно-пропагандистская акция будет проводиться в столице Северного флота – городе Североморске, где корабль будет находиться у причала №1 за морским вокзалом. Торжественное закрытие акции спланировано на 28 сентября, сообщает пресс-служба СФ.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12480040@egNews

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