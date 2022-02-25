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Мурманская область. Арктика (16+)25.02.22 11:00

В Мурманске активно идёт капитальный ремонт крыш многоквартирных домов

В Мурманске активно идёт капитальный ремонт многоквартирных домов. Ход работ на объектах проверили министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова и генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова.

«На сегодняшний день уже начат капитальный ремонт 151 дома Мурманской области. Все работы идут в графике. Подчеркну, подрядные организации должны были выйти на объекты только в апреле. Однако поскольку на целом ряде домов выполняются каркасные крыши, было принято решение провести их зимой. Современные технологии позволяют делать это в холодное время года, поскольку кровля, по сути, не вскрывается. На отдельных участках подрядчик убирает дефекты, однако полностью выемка старого покрытия не производится. На него монтируется каркас и делается новая крыша», – отметала Юлия Барсукова.

Именно по такой технологии сейчас делают капитальный ремонт кровель дома №47 на улице Сафонова и дома №46/1 на улице Чумбарова-Лучинского.

«На последнем доме я была год назад – кровля проблемная и сложная, с перепадами. Хорошо, что Чумабарова-Лучинского, 46/1 поставили в план по капительному ремонту, и сейчас ее делают. Тем не менее, держим на контроле ход работ, поскольку в этом доме были протечки. Надеюсь, что подрядчик проведет капремонт качественно, и мы сможем переключить свое внимание на межпанельные швы и тепловой контур дома, который стоит на всех ветрах», – подчеркнула Алёна Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в 2022 году в Мурманской области планируется капитально отремонтировать 208 многоквартирных домах на общую сумму 2,3 млрд рублей, в том числе в Мурманске будет приведено в порядок 67 жилых объектов.

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