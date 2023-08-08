В Мурманске активно продолжается ремонт дорог

Всего в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 18 участков общей протяженностью 14,3 километра.

Как сообщает администрация города Мурманска, в настоящее время покрытие полностью обновлено на 7 участках автодорог: ул. Планерная; ул. Карла Маркса; ул. Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича); ул. Молодёжная (жилой район Росляково); ул. Шевченко (от просп. Кольского до дома №36а по ул. Шевченко); проезд от дома №88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной; ул. Георгия Седова (от Верхнеростинского шоссе до пр. Северного).

Ещё 4 объекта находятся в высокой степени готовности: просп. Кольский (от ул. Капитана Пономарева до ул. Морской) — 92%; ул. Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира) — 98%; ул. Советская в районе Росляково (от ул. Заводской до ТП-241 в районе дома №19 по ул. Советской) — 98%; ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова) — 97%.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25480&page=1