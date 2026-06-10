В Мурманске активно развивается спортивная инфраструктура

В год 110‑летия Мурманска в разных его округах продолжают появляться новые центры притяжения для любителей активного досуга и здорового образа жизни. Так, в жилом районе Росляково ведётся строительство модульного бассейна, а в Первомайском округе — двух модульных залов единоборств: один разместится на улице Бондарной, второй — на территории спортивного комплекса «Долина Уюта». Здесь планируется проводить регулярные тренировки и соревнования на высоком уровне.

На базе спортивного центра «Авангард» в сентябре откроется современный физкультурно‑оздоровительный комплекс (ФОК).

Вчера глава города Мурманска Иван Лебедев совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска, директором «Авангарда» Сергеем Тяном оценили ход работ на объекте.

После ввода в эксплуатацию ФОК станет главной городской площадкой для проведения соревнований и турниров по футболу и мини‑футболу, а также позволит проводить занятия по волейболу, баскетболу и гандболу.

На текущий момент подрядчики завершают основные технологические работы и готовятся приступить к заливке пола в спортивном зале. Также рабочим предстоит асфальтирование тротуаров и благоустройство беговых дорожек.

Уже сейчас на территории комплекса функционируют благоустроенные ранее футбольное поле и зона для пляжного волейбола.

Строительство ФОКа стало возможным благодаря реализации двух проектов: федерального — «Бизнес‑спринт (Я выбираю спорт)» и регионального — «Развитие спортивной инфраструктуры Мурманской области».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32620&page=1