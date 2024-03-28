Жителям Мурманской области бесплатно окажут юридическую помощь«Аист» «перелетал» с причала на причал два дня!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)28.03.24 15:30

В Мурманске активно ведутся работы по замене системы наружного освещения

Компания «Россети Северо-Запад» в рамках энергосервисного контракта с ММБУ «МурманскГорСвет» реализует в Мурманске проект по замене системы наружного освещения. Всего планируется установить почти 11 тысяч светильников во дворах и вдоль дорог областного центра.

Работы ведутся во всех округах города. Светильники установлены на проспектах Героев-североморцев, Кирова и Ленина, улицах Полярные Зори, Героев Рыбачьего, Подгорной и других.

Как сообщает администрация города Мурманска, на этой неделе началась установка энергоэффективных светильников на улицах Свердлова, Павлика Морозова, Алексея Хлобыстова, Подстаницкого, проезде Михаила Ивченко. Продолжаются работы на улице Капитана Буркова. По всему городу установлено уже 2606 ламп.

— Чтобы соблюсти все нормы освещенности, для каждой улицы разработан светотехнический расчёт. В частности, большое внимание уделяется цветовой температуре, — рассказал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. — В районе проезжей части и на дворовых территориях, чтобы снизить уровень утомления водителей, устанавливаются лампы с цветовой температурой в 4000 Кельвинов — нейтрально белый свет, он максимально приближен к дневному. В районе пешеходных переходов — 5000 Кельвинов. Это более яркий белый свет, который поможет уменьшить риск возникновения аварийных ситуаций.

Замена системы наружного освещения — мероприятие стратегического плана «На Севере — жить», который был создан на основе предложений северян. План создан по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27028&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Денежный крючок»: стало известно, у кого в Мурманской области зарплаты выросли сильнее всего
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Марья Сергеевна
27.03.24 19:54
Омега, куда ещё продлевать рабочий день?! В садах и школах женщины, в основном работают. А работодатели уже совсем обнаглели, в целях экономии фонда заработной платы , надо и не надо, работайте, быдл
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
Владимир
27.03.24 04:42
Трудовые резервы, 9 Нет воды с вчера
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
Смирнов Вадим Николаевич
26.03.24 21:53
Чумбарова-Лучинского, 32 - горячей воды нет с вечера. Время 22:00.
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманский общепит начал готовиться к лету: спрос на работников вырос на 70%, поварам и официантам предлагают вахту-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 56 копеек, доллар потерял почти 33 копейки-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Для мониторинга северного завоза создадут новую федеральную государственную информационную систему (ФГИС»)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика