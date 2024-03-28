В Мурманске активно ведутся работы по замене системы наружного освещения

Компания «Россети Северо-Запад» в рамках энергосервисного контракта с ММБУ «МурманскГорСвет» реализует в Мурманске проект по замене системы наружного освещения. Всего планируется установить почти 11 тысяч светильников во дворах и вдоль дорог областного центра.

Работы ведутся во всех округах города. Светильники установлены на проспектах Героев-североморцев, Кирова и Ленина, улицах Полярные Зори, Героев Рыбачьего, Подгорной и других.

Как сообщает администрация города Мурманска, на этой неделе началась установка энергоэффективных светильников на улицах Свердлова, Павлика Морозова, Алексея Хлобыстова, Подстаницкого, проезде Михаила Ивченко. Продолжаются работы на улице Капитана Буркова. По всему городу установлено уже 2606 ламп.

— Чтобы соблюсти все нормы освещенности, для каждой улицы разработан светотехнический расчёт. В частности, большое внимание уделяется цветовой температуре, — рассказал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. — В районе проезжей части и на дворовых территориях, чтобы снизить уровень утомления водителей, устанавливаются лампы с цветовой температурой в 4000 Кельвинов — нейтрально белый свет, он максимально приближен к дневному. В районе пешеходных переходов — 5000 Кельвинов. Это более яркий белый свет, который поможет уменьшить риск возникновения аварийных ситуаций.

Замена системы наружного освещения — мероприятие стратегического плана «На Севере — жить», который был создан на основе предложений северян. План создан по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27028&page=1