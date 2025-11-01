В Мурманске аллею Полярной дивизии украсили «Огненные картины»

31 октября в городе-герое Мурманске уже в четвертый раз прошла акция «Огненные картины», организованная МАУ МП «Молодёжь51». Площадкой мероприятия стала аллея Полярной дивизии на проспекте Героев-североморцев.

У подножия памятника воинам добровольческого соединения волонтёры «ДОБРО. Центра развития волонтёрского движения» выложили инсталляцию из более чем 1500 горящих свеч в виде георгиевской ленты и надписи «Мурманск. Север помнит». В центре композиции, по уже сложившейся традиции, была установлена лампада, зажженная от Вечного огня у мемориала Защитникам Советского Заполярья.

Яркая и запоминающаяся патриотическая акция призвана воспитывать молодое поколение в духе патриотизма и уважения к истории своего края и страны.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31191&page=1