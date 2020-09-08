В Мурманске асфальт уложен на 14 объектах дорожного нацпроекта

Состоялось очередное заседание оперативного штаба по вопросам реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который был создан решением Координационного совета по вопросам социально-экономического развития административного центра Мурманской области города-героя Мурманска.

Штаб возглавляют заместители губернатора региона Оксана Астахова и Юрий Сердечкин, в состав входят министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин, а также профильное руководство и специалисты администрации столицы Заполярья.

«Реализация в Мурманске дорожного нацпроекта находится на пристальном контроле у всех ответственных лиц. На сегодняшний день реализация идет в рамках последних утвержденных графиков практически без отклонений, – рассказала Оксана Астахова. – На объектах задействовано 85 человек и 38 единиц техники. На 14 улицах, где идет обычный ремонт, асфальт уже уложен, несколько улиц находятся в процессе приёмки».

Как отмечают участники оперативного штаба, важен не только срок реализации нацпроекта, но и его качественное исполнение в соответствии со всеми нормативами.

В ближайшее время начнутся работы по холодной регенерации на улице Русанова. На улице Загородная и вдоль 178 квартала, которые приводят в порядок капитально, рабочие готовятся приступать к асфальтированию. Сложной остается ситуация на улице Генералова, служба городского заказчика особенно внимательно следят за работами на объекте.

Всего в 2020 году в рамках реализации дорожного нацпроекта в Мурманске должно быть приведено в порядок 26 объектов, 6 из которых – капитально. Также ведётся строительство одного объекта – дорожное полотно к участкам, предоставленным многодетным семьям в районе ул. Солнечной. Работы выполняются в 2 этапа с реализацией в 2020-2021 году. В регионе уже ранее в этом сезоне были завершены ремонт 13 объектов из 40: пять участков улично-дорожной сети в Коле и восемь трасс областной собственности.