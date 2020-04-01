В Мурманске бдительные горожане содействуют полицейским в выявлении нетрезвых водителей

С начала года отдельной ротой ДПС ГИБДД УМВД России по г.Мурманску выявлены более 120 водителей с признаками опьянения, 16 человек данное правонарушение совершили повторно. В ряде случаев о возможном нарушении в полицию сообщили неравнодушные горожане.

Так, на автоподъезде к Мурманску мужчина, управляя автомобилем «Форд», обратил внимание на автомобиль «Рено», который двигался по проезжей части, виляя из стороны в сторону. Остановив подозрительное транспортное средство, и, пообщавшись с водителем, северянин понял, что водитель «Рено» находится в состоянии алкогольного опьянения. Приняв меры к недопущению нетрезвого водителя к управлению транспортным средством, гражданин вызвал дорожно-патрульную службу.

Инспекторы прибывшего наряда ДПС так же выявили у водителя автомобиля «Рено» признаки алкогольного опьянения, однако, подозреваемый в нарушении ПДД от прохождения освидетельствования отказался. В ходе проверки документов было установлено, что он ранее уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. За повторное управление транспортом в нетрезвом виде водитель «Рено» будет привлечён к уголовной ответственности по ч.1 ст. 264 УК РФ, максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Госавтоинспекция выражает благодарность мурманчанину, проявившему сознательность. Его действия помогли пресечь противоправное деяние, и, возможно, предотвратить трагедию на дороге. Управление автомобилем в нетрезвом состоянии является причиной многих серьёзных дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, полицейские предупреждают граждан об административной и уголовной ответственности за нетрезвое вождение транспорта, напоминают о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения, призывают автомобилистов соблюдать закон, беречь здоровье и жизнь участников дорожного движения. Свидетелей нетрезвого управления автомобилем просят сообщать о данных фактах в дежурную группу ОР ДПС ГИБДД по телефонам: 127 или 40-63-10.