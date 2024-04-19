В Мурманске «Библионочь» растянулась на два дня

19 и 20 апреля в муниципальных библиотеках Мурманска проходит ежегодная акция «Библионочь-2024». Разнообразную программу, в которой найдутся мероприятия и для детей, и для взрослых, подготовили филиалы Центральной городской библиотеки и Центральной детской библиотеки.

Например, сегодня с 18.00 до 22.00 в ИИЦ филиале №8 Центральной городской библиотеки будет работать площадка «Книги, зовущие к звёздам» (12+). Для гостей проведут викторину, интерактивную игру «Космический крокодил», а в 20.20 начнётся мастер-класс «Ловец звёзд».

Сегодня же в Центральной детской библиотеке Мурманска в 17.00 стартовала акция «Библиосумерки». Участников ждёт интерактивная игровая программа «Семья-Бук», творческие мастерские для детей и их родителей, креативная фотозона «Семья и книга» и многое другое.

На праздник «Всей семьёй в библиотеку», который стартовал в 17 часов в библиотеке-филиале № 2 Центральной детской библиотеки, изюминкой стал семейный танцевальный баттл «В ритме северной столицы» под популярные хиты детских песен.

Модельная библиотека-филиал №4 Центральной детской библиотеки ждёт гостей на праздничную программу «Книжкины секреты». В пятницу с 17.00 до 20.00 запланированы интерактивная игра, литературная викторина, книжная лотерея, аквагрим, креативная фотозона и мастер-класс.

Библиотека-филиал № 8 Центральной детской библиотеки сегодня с 17.00 до 20.00 проводит праздник «Однажды в сказке». Для участников подготовлены увлекательная встреча с героями сказок, квест по библиотеке, фотозона.

Модельная библиотека-филиал №15 Центральной детской библиотеки с 19.00 до 21.00 приглашает на праздник «Чтение — семейное приключение». пришедших ждут семейные состязания и увлекательнейшие конкурсы.

В субботу, 20 апреля «Библионочь» продолжится в девяти филиалах Центральной городской библиотеки.

В молодёжном пространстве на проспекте Кольском, 93 с 17.00 до 21.00 гостей ждёт интерактивная программа «Семейные струны». Откроет вечер ансамбль «Струны-Струны» из трёх музыкантов. Екатерины Ефремовой — гитара и вокал, Ирины Волокославской — кантеле и Виталия Кондакова — ударные. Продолжит музыкальную тему «Плач Ярославны» в исполнении гусляра Виталия Карамова и Екатерины Ефремовой. В завершение вечера муранчан ждёт концерт-лекция «Чудо Терменвокса» от Вячеслава Новосильцева. Также для взрослых и детей будут доступны караоке-квест, фотозона, дартс-квиз, мастер-классы и многое другое.

В субботу библиотека на ул. Зои Космодемьянской, 9 ждёт мурманчан на программу, посвящённую космосу, «Поехали!». С 17.00 до 21.00 в филиале пройдёт лекция о звездах, космосе и природных явлениях, выступление музыканта и автора песен Татьяны Андреевой, настольные игры «Собери созвездие», «Мемо», «Звёздная империя». Поклонников подвижных игр ждёт «Космический пинг-понг». Взрослые смогут создать свой «Космос в банке» на одноименном мастер-классе, а юные гости сделают фоторамку с помощью космической аппликации. Продолжат вечер зажигательные звуки барабанов от студии «DrumTamTam». Затем мурманчане смогут поучаствовать в медиавикторине «Космическое путешествие» и спеть в караоке.

«Однажды... в Сопках» — с таким названием пройдёт «Библионочь» в филиале на ул. Нахимова, 17. 20 апреля с 15.00 до 21.00 все площадки библиотеки будут посвящены жанрам фантастики и фэнтези. В гостиной пройдёт квиз и выступление мурманских музыкантов Татьяны Андреевой, группы «Иначе всё», и кавер-группы Jeansы. На игровой станции участники сразятся в турнире по Tekken 7 на PS5, аэрохоккей и настольные игры. В творческой лаборатории будут оранизованы мастер-классы по акварели, стринг-арту и рисованию космических пейзажей.

Филиал на ул. Чумбарова-Лучинского, 40/3 приглашает мурманчан отправиться в увлекательное путешествие под названием «Добро пожаловать в Зеленый мир!». В субботу с 17.00 до 19.00 участников квеста «Круиз по джунглям» ждёт захватывающий поиск сокровищ, спрятанных в глубинах библиотеки. Гостям предстоит решить множество головоломок и ответить на вопросы викторины, чтобы найти подсказки и добраться до главного приза. Вечер завершится концертом от музыкальной группы «SOL».

Библиотека-филиал №6 ждёт гостей на программу «Наше родное» с 17.00 до 19.00. Перед мурманчанами выступит народный коллектив ансамбля казачьей песни «Северная станица». Народный танец представит ансамбль «Салют». Завершится музыкальная программа выступлением фолк-фьюжн проекта «Эридан». Также все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и создать весенние цветы, украшения, обереги и даже расписать пряники.

Массу творческих мастер-классов и ярких выступлений подготовили сотрудники библиотеки на улице Карла Маркса, 29. 20 апреля с 17.00 до 22.00 программа «Ночь в Арт-библиотеке» включит в себя площадки по кастомизации одежды, созданию ароматического масла, плетению браслетов, интенсив за гончарным кругом и многое другое.

Библиотека на Орликовой, 19 приглашает на мастер-класс по рисованию восковыми мелками в технике граттаж. Также в рамках программы «Библионочь на Орликовой» с 17.00 до 21.00 пройдут квест-игра «В поисках динозавров», выставка-викторина «Время читать-время знать», читай-баттл, мастер-класс по рисованию акварелью «Весенняя фантазия».

Мероприятия программы «Читаем семьями» в библиотеке на улице Молодёжной, 13 в районе Росляково будут интересны как детям, так и взрослым. В субботу с 16.00 до 21.00 гостей ждут литературный квест «Читать модно»; кинопоказ фильмов для всей семьи и «Громкие чтения». Участникам предложат прочесть «Шерстяную сказку» Ильи Полуницына и создать героев своими руками.