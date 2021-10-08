В Мурманске благоустроена ещё одна общественная территория

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» территория в районе дома №101 по Кольскому проспекту в областном центре из пустыря преобразилась в полноценную зону для отдыха горожан. Работы проводились за счёт федерального, областного и муниципального бюджетов.

«На территории выполнены масштабные работы – начиная от устройства фундаментов под освещение бетонного армированного основания детских площадок, выемки грунта под покрытие, прокладки кабелей до монтажа и установки оборудования: ограждений, видеонаблюдения, скамеек и урн, спортивного, игрового оборудования, туалета», – сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

На общественной территории устроен памп-трек – специальная трасса для самокатов и велосипедов, которая представляет из себя чередование ям, кочек и контруклонов из безопасных материалов.

Авторы проекта учли пожелания жителей и одним из компонентов территории стала сцена, так как для Первомайского округа эта территория традиционно была местом проведения массовых гуляний во время народных праздников.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, на сегодняшний день все работы завершены, ведётся их приёмка заказчиком – муниципальным автономным учреждением культуры «Мурманские городские парки и скверы».