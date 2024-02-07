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Мурманская область. Арктика (16+)07.02.24 14:30

В Мурманске более 600 студентов и школьников приняли участие в профориентационных и образовательных проектах «АтомЭнергоСбыта»

Сотрудники филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск за прошедший 2023 год провели ряд профориентационных мероприятий, внедрили образовательные проекты и поддержали социально-значимые инициативы для школьников и студентов. Всего в мероприятиях приняли участие свыше 600 учащихся Мурманской области.

Так, в 2023 году в рамках проекта «Курс на молодой резерв» серия лекций «Современный оптовый розничный рынок электроэнергии» была включена в учебные планы и программы для бакалавров и магистров очной и заочной форм обучения. Студенты прослушали курс по управлению спросом, договорной работе, об энергоаудите и цифровизации.

«По итогам прошлого года в рамках программы «Курс на молодой резерв» было трудоустроено трое студентов, а за время существования проекта 9 учащихся прошли практику в компании.  В этом году сотрудники мурманского филиала «АтомЭнергоСбыта» продолжат читать лекции для магистров и бакалавров в текущем семестре, а по его окончанию примут участие в экзаменационных комиссиях», - рассказал заместитель руководителя Мурманского отделения филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Сергей Лукичев, идейный вдохновитель проекта.

Как сообщает пресс-служба филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, более десятка лекций и энергоуроков сотрудники провели для школьников и студентов колледжей. Дополнительно были организованы экскурсии в компанию и встреча с топ-менеджерами мурманского филиала «АтомЭнергоСбыта». Такие встречи помогают учащимся определить профессиональную траекторию и наметить направления для развития навыков и умений.

Кроме того, «АтомЭнергоСбыт» регулярно сообщает будущим выпускникам о профессиональных возможностях в компании. Сотрудники участвуют в ярмарках вакансий и карьерных формах. В 2023 году студенты могли узнать об актуальных вакансиях на «Ярмарке выпускников» и форуме #Трудкрут.

В фокусе внимания компании находятся и компетенции школьников. Мурманский филиал «АтомЭнергоСбыта» активно способствует развитию инженерного потенциала. Например, в рамках сотрудничества с технопарком «Кванториум51» компания предоставляет специализированные кейсы, а задача школьников - проанализировать проблему и найти эффективное решение, исходя из экологических и технических требований.

Компания участвует и в обогащении школьных программ, развитии потенциала учащихся путем создания образовательных пространств. Осенью 2023 года в Мурманском международном лицее был открыт «Атомкласс». Он оснащён мобильным оборудованием, лабораторными и демонстрационными комплексами по предметам, что позволит учащимся углубленно изучать предметы естественно-математического цикла и реализовывать проектную и исследовательскую деятельности. Клубное пространство и образовательная среда позволят организовать работу не менее 50 человек одновременно.

 

Фото предоставлено пресс-службой филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

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