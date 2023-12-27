В Мурманске более 800 маломобильным пациентам оказана медицинская помощь на дому

В кабинете медико-социальной помощи, который с прошлого года открыт на базе городской поликлиники №1 в Мурманске для оказания медицинской помощи маломобильным пациентам на дому, в этом году оказана помощь более 800 пациентам, что почти на 100 человек больше, чем в 2022 году.

С начала пандемии COVID-19 и до сегодняшнего дня в поликлинике №2 работают кабинеты для пациентов с признаками ОРВИ. Кабинеты имеют отдельный вход с улицы, в таких кабинетах работают фельдшеры и врачи, которые осматривают пациентов, выполняют тестирование на COVID-19 и грипп, выдают лекарства, открывают больничные листы. Данная практика распространена и на первую городскую поликлинику. Кабинет ОРВИ организован в филиале первой городской поликлиники на проспекте Героев-североморцев.

«Для повышения доступности медицинской помощи мы перераспределили некоторые функции среди медперсонала, организовали отделения неотложной помощи, где помощь оказывает фельдшер, в крупных филиалах поликлиник – сестринские посты. Создали кабинет медико-социальной помощи в первой поликлинике. На базе поликлиники №2 организовали кабинет для оформления медицинской документации. Все эти меры позволили снизить нефункциональную нагрузку на врачей и высвободить время врача на работу с пациентом», – рассказал главный врач мурманских городских поликлиник №1 и №2 Константин Биджоев.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, только во второй городской поликлинике за неполных 9 месяцев выписано более полутора тысяч направлений на медико-социальную экспертизу и оказание высокотехнологичной помощи. Ранее в процессе оформления документации был задействован врач. В настоящее время с учётом перераспределения функций между медицинским персоналом с высшим или средним образованием и немедицинскими специалистами удалось повысить доступность и эффективность медицинской помощи в рамках имеющихся ресурсов.

Фото: https://gov-murman.ru