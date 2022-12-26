В Мурманске более сотни детей участников спецоперации посетили волонтёрские ёлки Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ

В Региональном центре развития добровольчества и поддержки молодёжных движений завершилась серия новогодних представлений, организованных штабом Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Мурманской области специально для детей участников специальной военной операции. Ёлки посетили более сотни ребят.

«Перед региональным штабом #МЫВМЕСТЕ стоит задача помогать военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации, не только собирая гуманитарную помощь и отправляя им письма поддержки. Важно, чтобы те, кто находится на передовой, были уверены, пока они выполняют свой гражданский долг, их близкие находятся под нашей опекой. Сейчас наше общее дело – подарить детям атмосферу новогодней сказки», – отметил руководитель клуба #МЫВМЕСТЕ Максим Брилин.

Новогодние представления организовали волонтёры Объединения молодёжных центров Мурманска. Вместе с добровольцами дети «полетали» на ракете, «вышли» в открытый космос и «сразились» с инопланетянами. В завершение праздника Дед Мороз и Снегурочка зажгли огни на главной ёлке центра и вручили детям подарки.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, программа для подростков строилась на играх по командообразованию, молодые люди смогли познакомиться друг с другом, а после завершения праздника и вручения подарков остались в центре, чтобы продолжить общение за настольными играми.

Фото: https://gov-murman.ru