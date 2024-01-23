В Мурманске будет дан старт уникальной экспедиции, проводимой по поручению Президента России Владимира Путина

С морского вокзала заполярной столицы 25 января будет дан старт уникальной экспедиции «Россия 360», проводимой по поручению Президента России Владимира Путина. Об этом вчера в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«При поддержке Владимира Владимировича Путина в Мурманске стартует первая экспедиция, в которой колесная техника проедет вдоль всей сухопутной границы страны. Маршрут экспедиции лежит через 58 регионов России, 13 морей и 2 океана», – отметил глава региона.

Андрей Чибис уточнил, что старт экспедиции «Россия 360» будет дан на территории морского вокзала заполярной столицы в День студентов 25 января.

Помимо этого яркого мероприятия губернатор анонсировал «Арктический диалог», который он проведёт со студентами Кольского Заполярья в Мурманском арктическом университете.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, всего к знаменательной дате в Мурманской области приурочено множество событий, которые стартуют уже сегодня, а завершатся 27 января. Подробнее о них на оперативном совещании правительства региона рассказал руководитель АНО «СпортКульт51» Денис Шляпников.