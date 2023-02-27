В Мурманске будет обновлено не менее 30 троллейбусов, работающих на регулярных маршрутах

Сегодня в рамках оперативного совещания глава региона Андрей Чибис сообщил об итогах и планах по обновлению общественного транспорта в регионе. Губернатор подчеркнул, что данный вопрос был отдельно отмечен Президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

«В Мурманской области эта задача является одной из ключевых в плане «На Севре – жить». Сегодня успешно реализован второй этап обновления пассажирского транспорта. Всего за два года поставлены и работают на маршрутах регулярных перевозок уже 180 новых троллейбусов и автобусов», – сообщил Андрей Чибис.

В результате на регулируемых маршрутах на 100% обновлен общественный автопарк в ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, Кировске, Апатитах, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, Ловозерском районе и Печенгском округе. Частично обновлен транспорт в Мурманске, Кандалакше, Островном, Ковдоре.

«Доля транспортных средств общественного транспорта не старше 5 лет в регионе составляет 77 %. В 2023 году мы планируем выйти на показатель 81%. Для этого будет запущен третий этап и обновлено не менее 30 троллейбусов, работающих на регулярных маршрутах в областном центре», – заключил губернатор.

Подробнее о планах областного правительства по обновлению общественного транспорта рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

«В рамках первого этапа в 2021 году уже было приобретено 34 единицы пассажирского транспорта, 11 троллейбусов, в том числе один с автономным ходом до 20 км – первый за Полярным Кругом и 23 автобуса. В рамках второго на территорию Мурманской области поставлено и работают на маршрутах регулярных перевозок 146 транспортных средств: 14 троллейбусов и 132 автобуса», – напомнила Юлия Полиэктова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в сентябре 2022 года в эксплуатацию министерством транспорта и дорожного хозяйства совместно с министерством цифрового развития введен модуль «ТранспортСевера.рф». Жители и гости Мурманской области могут отследить передвижение общественного транспорта в режиме реального времени, адаптированного для использования на мобильном телефоне и доступного по ссылке без загрузки отдельных приложений. Портал поможет пассажиру выбрать нужный маршрут из предложенных – от остановки до остановки – как на городских, так и на междугородних сообщениях с учетом возможных пересадок и времени в пути.

Фото: https://gov-murman.ru