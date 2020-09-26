В Мурманске будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Свердлова

В Мурманске в связи с продлением сроков проведения работ по замене участка тепловой сети и в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение всех видов транспорта от улицы Павлика Морозова - до дома № 14 по улице Свердлова до 5 октября.