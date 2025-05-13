Мурманская область. Арктика (16+)13.05.25 17:30
В Мурманске будет проводиться проверка средств оповещения населения
14 мая с 10.00 до 13.00 на территории муниципального образования город Мурманск будет проводиться проверка средств оповещения Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Мурманской области (РСО).
Как сообщает администрация города Мурманска, целью проведения проверки является оценка готовности аппаратуры, каналов связи, исправность оборудования РСО к оповещению и информированию населения о кризисных ситуациях мирного и военного времени.
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