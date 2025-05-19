В Мурманске будет работать гастрономическая ярмарка арктической кухни

С 30 мая по 1 июня в Мурманске на улице Воровского пройдёт гастрономическая ярмарка арктической кухни, приуроченная ко Дню образования Мурманской области. Время работы ярмарки – с 12.00 до 21.00.

Для гостей будут организованы интерактивные площадки и ставший традиционным «Почтовый домик», где все желающие смогут бесплатно отправить эксклюзивные памятные открытки.

Также открыт сбор заявок от рестораторов, представляющих блюда арктической кухни, и предпринимателей, реализующих тематическую сувенирную продукцию и товары местных производителей. С условиями участия в ярмарке можно ознакомиться на сайте https://арктическаякухня.рф/fest2025.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, гастрономическая ярмарка арктической кухни включена в ряд мероприятий гастрономического фестиваля - путешествия «Вкус Арктики», который проводится с 2018 года в формате one-hand-food и направлен на привлечение внимания к местной кухне, продуктам питания региональных производителей и дикоросам Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/