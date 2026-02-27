В Мурманской области изменен порядок выдачи «Родовой сумки»: теперь будущие мамы смогут получить её заранее, на этапе беременностиСоблюдайте спокойствие: проводится проверка системы централизованного оповещения населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.02.26 10:15

В Мурманске будет установлена мемориальная доска в память о Герое Российской Федерации Романе Юрьевиче Манкевиче

Вчера состоялось очередное заседание Совета депутатов города Мурманска. Оно началось с торжественной части, в ходе которой был вручён почётный знак «За заслуги перед городом Мурманском» Салминой Марии Феофиловне, председателю Мурманской городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, одним из центральных пунктов повестки дня стало обсуждение отчёта о деятельности Контрольно-счётной палаты города Мурманска за 2025 год. Согласно данному документу, палата провела 38 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, охвативших 126 объектов, включая должностных лиц, бюджетные учреждения и организации-получатели муниципальных льгот и субсидий. Результатом проделанной работы стало возвращение в бюджет более 37 миллионов рублей.

— Важно понимать, что деятельность КСП не сводится исключительно к контролю: орган активно предлагает пути исправления недочётов и улучшения процессов. Специалисты трудятся не для красивых цифр, а ради реальной пользы для жителей города, — прокомментировал председатель Совета депутатов города Мурманска. — Благодаря совместной работе Контрольно-счётной палаты, Совета депутатов и администрации города мы минимизируем нарушения и риски, обеспечивая эффективное расходование средств налогоплательщиков.

Кроме того, депутаты одобрили предложение об установлении межмуниципального сотрудничества между городом-героем Мурманском и городом Псковом. Подобное взаимодействие открывает широкие перспективы для обеих сторон. Оно позволит наладить культурный обмен между творческими коллективами, будет способствовать развитию образовательных и научных связей, привлечёт инвестиции и бизнес-проекты, расширит туристические маршруты и спортивные соревнования.

Также была поддержана инициатива главы города Мурманска Ивана Лебедева об установке мемориальной доски в память о Герое Российской Федерации Романе Юрьевиче Манкевиче.

— Установка новой памятной доски на фасаде дома, где прошло детство Романа Манкевича, подчёркивает значимость его подвига и будет напоминать каждому новому поколению мурманчан о важности сохранения памяти и патриотизма, — отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Светлана Некрасова. — Такая инициатива станет важной частью воспитания молодёжи, будет способствовать укреплению чувства принадлежности к своему городу и поможет сохранять историческую преемственность поколений.

Роман Манкевич — мурманчанин, герой, жизнь которого стала ярким примером служения Отечеству и самоотверженности. Решением Президента Российской Федерации Владимира Путина от 1 апреля 2025 года Роману Юрьевичу было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно за выдающееся мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

 

 

Фото: https://murmansovet.ru/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, что нужно учесть при оформлении самозанятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире16:00«Тайные механизмы природы». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: сумма просроченной задолженности по заработной плате в России на конец января 2026 года снизилась-PRO Валюту (16+)Рубль дешевеет, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Цифровое ПСР-предприятие»-PRO ЖКХ (18+)Зима подкидывает темы для «коммунального часа» флотской столицы-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»