В Мурманске будет установлена мемориальная доска в память о Герое Российской Федерации Романе Юрьевиче Манкевиче

Вчера состоялось очередное заседание Совета депутатов города Мурманска. Оно началось с торжественной части, в ходе которой был вручён почётный знак «За заслуги перед городом Мурманском» Салминой Марии Феофиловне, председателю Мурманской городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, одним из центральных пунктов повестки дня стало обсуждение отчёта о деятельности Контрольно-счётной палаты города Мурманска за 2025 год. Согласно данному документу, палата провела 38 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, охвативших 126 объектов, включая должностных лиц, бюджетные учреждения и организации-получатели муниципальных льгот и субсидий. Результатом проделанной работы стало возвращение в бюджет более 37 миллионов рублей.

— Важно понимать, что деятельность КСП не сводится исключительно к контролю: орган активно предлагает пути исправления недочётов и улучшения процессов. Специалисты трудятся не для красивых цифр, а ради реальной пользы для жителей города, — прокомментировал председатель Совета депутатов города Мурманска. — Благодаря совместной работе Контрольно-счётной палаты, Совета депутатов и администрации города мы минимизируем нарушения и риски, обеспечивая эффективное расходование средств налогоплательщиков.

Кроме того, депутаты одобрили предложение об установлении межмуниципального сотрудничества между городом-героем Мурманском и городом Псковом. Подобное взаимодействие открывает широкие перспективы для обеих сторон. Оно позволит наладить культурный обмен между творческими коллективами, будет способствовать развитию образовательных и научных связей, привлечёт инвестиции и бизнес-проекты, расширит туристические маршруты и спортивные соревнования.

Также была поддержана инициатива главы города Мурманска Ивана Лебедева об установке мемориальной доски в память о Герое Российской Федерации Романе Юрьевиче Манкевиче.

— Установка новой памятной доски на фасаде дома, где прошло детство Романа Манкевича, подчёркивает значимость его подвига и будет напоминать каждому новому поколению мурманчан о важности сохранения памяти и патриотизма, — отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Светлана Некрасова. — Такая инициатива станет важной частью воспитания молодёжи, будет способствовать укреплению чувства принадлежности к своему городу и поможет сохранять историческую преемственность поколений.

Роман Манкевич — мурманчанин, герой, жизнь которого стала ярким примером служения Отечеству и самоотверженности. Решением Президента Российской Федерации Владимира Путина от 1 апреля 2025 года Роману Юрьевичу было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно за выдающееся мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Фото: https://murmansovet.ru/