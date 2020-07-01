Мурманская область. Арктика (16+)01.07.20 08:00
В Мурманске будет закрыто движение всех видов транспорта по двум улицам
Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1501 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Вице-адмирала Николаева - с 8 часов 3 июля до 17 часов 29 августа.
Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1502 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Нахимова (участок от улицы Адмирала флота Лобова до улицы Сафонова) - с 8 часов 3 июля до 17 часов 20 августа.
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