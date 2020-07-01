В Мурманске будет закрыто движение всех видов транспорта по двум улицам

Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1501 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Вице-адмирала Николаева - с 8 часов 3 июля до 17 часов 29 августа.

Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1502 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Нахимова (участок от улицы Адмирала флота Лобова до улицы Сафонова) - с 8 часов 3 июля до 17 часов 20 августа.