В Мурманске будет закрыто движение всех видов транспорта по проезду вдоль 311 микрорайона

В связи с постановлением администрации города Мурманска от 5.10.2021г. будет закрыто движение всех видов транспорта по проезду вдоль 311 микрорайона с 8 часов 6 октября до 20 часов 14 октября.

Как сообщает администрация города Мурманска, также будет закрыто всех видов транспорта по проезду вдоль домов 204, 206, 206а по проспекту Кольскому с 8 часов 6 октября до 20 часов 14 октября.