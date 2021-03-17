В Мурманске будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Нахимова и ул. Адмирала флота Лобова

Согласно постановлению администрации города Мурманска №686 будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Нахимова на участке от въезда к дому №39/11 по ул. Адмирала флота Лобова до ул. Адмирала флота Лобова с 8 часов 17 марта до 20 часов 21 марта.

Также будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Адмирала флота Лобова на участке от ул. Ушакова до ул. Нахимова с 8 часов 22 марта до 20 часов 4 мая.