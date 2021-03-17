Мурманская область. Арктика (16+)17.03.21 11:00
В Мурманске будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Нахимова и ул. Адмирала флота Лобова
Согласно постановлению администрации города Мурманска №686 будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Нахимова на участке от въезда к дому №39/11 по ул. Адмирала флота Лобова до ул. Адмирала флота Лобова с 8 часов 17 марта до 20 часов 21 марта.
Также будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Адмирала флота Лобова на участке от ул. Ушакова до ул. Нахимова с 8 часов 22 марта до 20 часов 4 мая.
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Хоменко (Цыбуля) Н. М., педагог МБОУ КШМ.
10.03.21 14:44
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.03.21 20:26
То, что запланированное окончание масштабной реконструкции здания Мурманского областного драматического театра перенесено с марта 2021 года на 5 декабря сего года меня лично ( и дочерей тоже) огорчило
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