В Мурманске будет запрещено движение транспортных средств по ул. Сафонова и Володарского

Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1353 будет запрещено движение транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети города Мурманска:

– по ул. Сафонова - от ул. Нахимова до ул. Ушакова - с 8 до 16 часов 10 июня;

– на площади по ул. Сафонова - с 8 до 16 часов 11 июня;

– по ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской - с 8 до 16 часов 11 июня.