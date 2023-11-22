В Мурманске будущие жильцы дома на улице Успенского осмотрели стройплощадку вместе с главой администрации города

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин вчера проверил ход работ на строительной площадке на улице Успенского и встретился с будущими жильцами дома.

Дом рассчитан на 128 квартир, все они выкуплены муниципалитетом для предоставления жителям аварийных домов и детям-сиротам.

Как сообщает администрация города Мурманска, на объекте уже ведётся кирпичная кладка наружных стен второй секции и скоро начнётся прокладка тепловой сети и устройство наружных внутриплощадочных сетей водопровода и канализации. Возводятся стены первого этажа третьей секции, началось строительство стен в первой и четвертой секции.

- Вопрос расселения аварийного жилья для нас - безусловный приоритет. Например, в доме на улице Бредова, который мы строили в этом году, уже ведётся внутренняя отделка. До нового года мы планируем отдать ключи будущим жильцам, - отметил Юрий Сердечкин. - Этот объект более крупный. Строительство завершится в следующем году. Сегодня мурманчане познакомились с тем, как ведётся строительство их дома. Отмечу, что этот микрорайон активно развивается. Неподалеку мы начали возводить культурный центр, также рядом появится лицей.

Территория возле нового дома будет благоустроена. Здесь появятся детская и спортплощадка, а также паркинг на 50 машиномест.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26154&page=1