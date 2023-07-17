В Мурманске будут готовить специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем

Главы Мурманского арктического университета и Московского государственного технического университета гражданской авиации заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Документ, подписанный Ириной Шадриной и Борисом Елисеевым, позволит выстроить партнёрские отношения между образовательными учреждениями для профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров в сфере авиации.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, первым этапом сотрудничества станет совместная подготовка специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем – одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлётной массой не более 30 кг. Соглашением предусмотрено повышение квалификации сотрудников и руководящего состава МАУ на базе МГТУ ГА.