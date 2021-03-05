В Мурманске чествовали лучших педагогов

В Мурманске подведены итоги городских конкурсов профессионального мастерства педагогов «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Ступеньки мастерства» и «Педагогические надежды».

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и депутат Мурманской областной Думы Андрей Чернев поздравили победителей и призеров.

– Участие в конкурсах – ещё одна возможность для педагогов повысить свой профессиональный уровень, поделиться знаниями с коллегами или перенять опыт более искушённых товарищей, – отметил Андрей Сысоев. – В этом году за звание лучших соревновались около 100 участников. Это и учителя, и воспитатели, и педагоги дополнительного образования, тренеры, социальные педагоги - все, кто так или иначе принимает участие в воспитании и образовании наших детей. И сегодня можно с уверенностью сказать, что наши дети в надёжных руках!

– Я хотел бы поблагодарить всех педагогов за участие в конкурсах. Все они изо дня в день полностью отдают себя своим воспитанникам, – рассказал Андрей Чернев. – Я поздравляю всех, кто вкладывает душу в образование юных мурманчан, отдает все силы и время главной цели – воспитать человека.

В этом году лучшими из лучших стали:

– в конкурсе педагогического мастерства работников дошкольных образовательных учреждений «Ступеньки мастерства-2021» – Дедовец Светлана Федоровна, воспитатель детского сада №123;

– в конкурсе профессионального мастерства работников образовательных учреждений «Воспитать человека-2021» – Белая Лариса Олеговна, учитель СОШ №20;

– в конкурсе педагогического мастерства работников учреждений дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям- 2021» – Макеенок Людмила Викторовна, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы №17.

В фестивале молодых специалистов общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды - 2021» победу одержали:

Боброва Наталья Викторовна, учитель английского языка гимназии №2,

Бачинский Дмитрий Сергеевич, учитель физической культуры школы №56,

Дробот Данил Игоревич, учитель истории и обществознания гимназии №8,

Ефимова Анастасия Валерьевна, учитель истории и обществознания школы №43,

Давыдова Анастасия Максимовна, учитель русского языка и литературы школы №53,

Алтынаманова Даяна Радиковна, учитель начальных классов школы №53,

Чеховская Диана Дмитриевна, учитель начальных классов школы №23,

Филиппова Юлия Вячеславовна, учитель музыки школы №18.