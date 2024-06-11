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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.24 16:35

В Мурманске чествовали социальных работников

Сегодня в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню социального работника. Северян, которые вносят особый вклад в реализацию социальной политики Мурманской области, поздравили глава региона Андрей Чибис и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. В торжественном мероприятии приняли участи министр труда и социального развития Сергей Мякишев, сотрудники учреждений и организаций социальной сферы.

Обращаясь к собравшимся, губернатор подчеркнул, что подставить надёжное плечо тем, кто нуждается в помощи, – дело нелёгкое, но благородное и необходимое.

«Ваш труд – это терпеливое служение, помощь тому, кто в этом нуждается – людям пожилого возраста, тем, кто по ряду причин не может себя обслуживать самостоятельно, детям с особенностями развития. Большое спасибо за то, что однажды приняли такое решение и поддерживаете их своим теплом, отдаёте им частичку себя. Блок социальной поддержки и обслуживания – это важнейший блок, который свидетельствует о том, что общество зрелое, а государство – сильное. Ничего бы этого не было без вашего труда и искренней вовлеченности. От всей души поздравляю с профессиональным праздником! Пусть та энергия, которую вы отдаёте, кратно к вам возвращается. Здоровья, сил, всего самого доброго вам и вашим близким», – сказал Андрей Чибис.

Соцработников региона поздравил и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

- Ваш труд заслуживает самого искреннего уважения: каждый день вы помогаете людям, заботитесь о тех, кто в этом нуждается, - отметил в своём выступлении спикер областной Думы. - Зачастую именно ваше участие и реальная поддержка придают им уверенность и силы, помогают пережить тяжёлые испытания. Это очень ответственная миссия, которая требует самоотдачи и милосердия. Душевная теплота, готовность по первому зову протянуть руку помощи, доброжелательность, умение находить выход из самых сложных жизненных ситуаций – это ваши профессиональные навыки, доступные только людям с большим сердцем, открытой душой и состраданием. И это отличает всех социальных работников Мурманской области.

Депутат пожелал всем крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов в труде и вручил награды регионального парламента сотрудникам учреждений социальной сферы Вере Ольневой, Светлане Чупровой, Надежде Бугровой, Галине Симанович, Наталии Ивановой и Александру Назарову.

Отметим, что в Мурманской области создана эффективная система социальной защиты населения, включающая в себя предоставление мер социальной поддержки и социальное обслуживание. На благо общества трудится 3 200 человек, в том числе более 400 социальных работников, которые ежедневно помогают другим верить в собственные силы и никогда не терять надежду.

В рамках торжественной церемонии за многолетний добросовестный труд и заслуги в социально-трудовой сфере лучшим сотрудникам вручены ведомственные и региональные награды.

«Слова «человек» и «человечность» однокоренные, но ведь они совсем не тождественные. Мне кажется, только благодаря вашей соучастности, вашему желанию помогать человеку нуждающемуся, количество человечности в человеке увеличивается. Вы действительно делаете этот мир лучше. Спасибо вам огромное! А мы постараемся вас во всем и всегда поддерживать. С праздником!» – сказал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

В ходе мероприятия состоялось подведение итогов регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30324/

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