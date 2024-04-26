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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.24 20:15

В Мурманске чествовали участников и победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года»

Их приветствовал губернатор Андрей Чибис.

«Здесь и дебютанты, и учителя со стажем – переоценить вашу работу невозможно. Это настоящее служение: какие ценности вы воспитываете в подрастающем поколении, какой любовью и заботой окружаете ребят и как готовите ко взрослой жизни. Отмечу, что объективные показатели по уровню образования в регионе растут. И это ваша заслуга. В числе участников конкурса – три многодетные мамы. Вы успеваете и своих детей поднять, и успешно работаете с детьми в школах. Спасибо вам за этот труд, силы, эмоции», – обратился Андрей Чибис к конкурсантам.

Губернатор подчеркнул, что с учётом действующих в регионе мер поддержки ожидается рост числа педагогов, а также участников конкурса. «Отрадно, что в прошлом году 700 новых педагогов пришли в школы, дошкольные учреждения, СПО, учреждения дополнительного образования. И порядка 100 человек приехали из других регионов. Уже сейчас мы ждём ещё 36 человек», – сообщил Андрей Чибис.

Глава региона вручил награды победителям и призерам. Лучшим в номинации «Дебют» стал Алексей Карелин – учитель английского языка средней школы №1 имени М.А. Погодина из Полярного, ЗАТО Александровск. Кроме диплома он получил сертификат на 50 тысяч рублей.

Призерами конкурса стали: Надежда Опритова, учитель истории и обществознания школы №22 им. Б.Ф. Сафонова из Заполярного; Илья Шемелов, учитель истории и обществознания из мурманской Гимназии №7; Владимир Булдаков, учитель русского языка и литературы средней школы №284 ЗАТО г. Островной. Все они получили дипломы и сертификаты на 100 тысяч рублей.

Победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России» – «Учитель года Мурманской области – 2024» стала Ольга Калошкина, учитель истории и обществознания средней школы №3 села Алакуртти. Ей вручены диплом и сертификат на 300 тысяч рублей. Северянка представит регион на федеральном этапе конкурса.

В завершение глава региона также провел открытый диалог с залом: педагоги, студенты и школьники, пришедшие поддержать своих учителей, задавали Андрею Чибису вопросы на разные темы.

Студентка педколледжа уточнила, планируют ли повышать стипендии. Губернатор ответил, что уже сегодня регион выплачивает по 10 тысяч рублей ежемесячно – отличникам, и по 15 тысяч рублей – одаренным северянам.

«Всем повысить не можем, но талантливым и отличникам будем повышать», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, молодая северянка спросила, планируются ли какие-либо меры поддержки для студентов, которые начинают работать в школах еще во время собственного обучения. Губернатор отметил, что это отличная идея, и поручил коллегам из регионального министерства образования ее зафиксировать и проработать.

Школьник из Алакуртти уточнил, будут ли расширять их школу. Губернатор отметил, что это планируется в рамках масштабной программы реновации ЗАТО, поддержанной Президентом Владимиром Путиным.

Директор школы №45 Мурманска поблагодарила губернатора за отличные региональные проекты, которые позволяют школам становиться лучше.

«Мы ремонтируем актовый зал в рамках программы «На Севере – твой проект», поменяли окна, преобразуем пространства в рамках «Арктической школы», – отметила Наталья Задонская. Она также уточнила, возможно ли в рамках привлечения кадров из других регионов рассмотреть выплаты северных надбавок с первого дня работы кандидатам старше 35 лет.

«Идея правильная. Коллегам такое поручение уже есть, это очень важный вопрос. В течение пары недель майских посчитаем, и поймем, что можем сделать в этом направлении, постараемся оперативно принять решение по учителям», – ответил губернатор.

Глава региона также обратился к присутствующим школьникам и студентам.

«Я очень позитивно отношусь к новому поколению. Главное отличие – вы свободнее, искреннее, и поэтому с вами учителям сложнее. Важно, чтобы вы оставались такими, но при этом понимали, что цель – сделать мир лучше. Принести пользу обществу. Изменить что-то в лучшую сторону. Не теряйте это целеполагание, но оставайтесь открытыми и свободными», – подчеркнул Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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