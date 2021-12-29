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Мурманская область. Арктика (16+)29.12.21 08:45

В Мурманске чествовали ветеранов спортивного движения Заполярья

27 декабря состоялось торжественная церемония чествования активистов ветеранского спортивного движения Заполярья «Мы верим твердо в героев спорта!». В мероприятии приняли участие более 60 представителей физкультурного актива из 12 муниципальных образований Мурманской области – спортсмены, судьи по видам спорта, организаторы физкультурных и спортивных мероприятий, те, для которых физическая культура и спорт стали неотъемлемой частью жизни.

На торжественной встрече подвели итоги 2021 года, который был действительно богат на спортивные события. В их числе: открытие в Кировске современного спортивного комплекса с кресельным подъемником и системой искусственного оснежения склона, создание молодежной хоккейной команды «Арктика», проведенные впервые в Заполярье - Кубок Арктики по мотофристайлу, Кубок губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов.

Вечер сопровождался музыкальными выступлениями, интерактивами на спортивную тематику, ветераны делились воспоминаниями.

Всем участникам церемонии будут адресно вручены памятные новогодние подарки.

«Сегодня мы чествуем ветеранов спортивного движения Заполярья, тех, кто многие годы своей жизни посвятил и продолжает посвящать спорту, это спортсмены, спортивные судьи, организаторы физкультурных и спортивных мероприятий, - поделилась региональный министр спорта Светлана Наумова. - Трудно переоценить вклад каждого из присутствующих в развитие физической культуры и спорта в Мурманской области, ведь своим примером они показывают, что регулярная физическая активность оказывает самое положительное влияние на самочувствие, настроение и работоспособность людей, учит не сдаваться в преодолении трудностей, помогает добиваться успеха во многих сферах жизни».

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433592/#&gid=1&pid=1

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