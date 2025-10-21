В Мурманске чествовали волонтёров – призёров регионального этапа Международной премии «Мы вместе»

Награды 20 октября им вручил губернатор Андрей Чибис.

«Я хочу сказать слова искренней признательности и благодарности всем, кто делает добрые дела. Не важно, учитесь вы, или работаете. Важно, что в дополнение к основной деятельности берёте на себя что-то важное по своей инициативе. Восстановление маяков в отдаленных районах, уборка мусора, помощь участникам СВО и их семьям, восстановление воинских мемориалов, инклюзивные инициативы, экологические. Вместо того, чтобы после работы отдыхать, ждать, когда сделает кто-то другой, вы действуете. Придумываете проекты, собираете людей, организуете увлеченные сообщества. Своим примером прививаете важные ценности, уважение к памяти и подвигу, стране, людям. Показываете, что каждый из нас может сделать что-то хорошее. Это действительно священная миссия. Здесь много молодых ребят, которые получают бесценный трудовой опыт, опыт взаимодействия. И главное – вы можете гордиться тем, что приносите пользу обществу. И распространяя этот свет вокруг – делаете мир лучше, добрее. И с каждым годом таких людей все больше», – подчеркнул глава региона.

В формате открытого диалога губернатор пообщался с волонтёрами и ответил на их вопросы.

«Мы вместе» – главная премия страны для волонтёров, социальных предпринимателей и всех, кто воплощает в жизнь добрые идеи. В этом году на региональный конкурс было представлено 169 инициатив. По итогам оценки победителями и призерами стали 11 человек и 5 организаций. Три проекта представят регион в федеральном полуфинале.

В категории «Личность» сразу в двух номинациях – «Волонтёр года» и «НКО и проекты», – победил Михаил Кочу, автор проекта помощи бойцам СВО «Герой нашего времени». Михаил представит регион на федеральном уровне. В номинации «Наставник года» лучшим стал Янис Шебут, проект «Село Ловозеро. Добрый спорт».

В категории «НКО и проекты» второе место в номинации «Герои нашего времени» получила Инна Воронова с проектом «Психологическая помощь участникам СВО и членам семей военнослужащих»; 3 место – АНО «Комитет семей воинов Отечества Мурманской области» с проектом «СВОя семья». В номинации «Код милосердия» победителем стала Виктория Кузнецова с инклюзивным проектом «Содружество равных возможностей», второе место занял проект «Аллергодесант+» Татьяны Кусайко, а третье место присуждено Полярнинскому комплексному центру социального обслуживания населения за создание инклюзивного волонтёрского объединения «Энергия добра». В номинации «Страна возможностей» Полярнинский КЦСОН стал победителем с инициативой создания инклюзивной театральной студии. Второе место – у Ольги Большаковой за исторический проект «Марш Победы», третье – у Юлии Ушаковой, создавшей детскую фотостудию «Инклюзия через призму искусства». В номинации «Поколение добра» победила Анастасия Речкина с инициативой «Север Помнит», второе место получила Мария Кандрашкова за проект «Теплые вечера», направленный на поддержку связи поколений, третье – Лилия Достовалова с проектом «Семейный движ». В номинации «Устойчивое будущее» победа присуждена МРОО «За безопасность окружающей среды», представившему программу развития экотропы Семеновского озера.

В категории «Компании» победу в номинации «Лидер социальных изменений» разделили ФГУП «Атомфлот» с эколого-просветительским проектом «Детско-юношеское движение «ЭкоКласс» (вышел в федеральный полуфинал) и индивидуальный предприниматель Валентина Тедеева с проектом «Добрый обед».

Кроме того, в полуфинале также будет представлен проект «Чистый Кильдин» мурманского филиала компании «Росатом энергосбыт».

Отметим, в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» в регионе активно поддерживают развитие добровольчества. На платформе «Добро.рф» зарегистрированы 32411 добровольцев Мурманской области, которые уже реализовали больше 10300 добрых дел. В регионе открыто 11 «Добро.Центров», один из которых – в ЗАТО Александровск – по итогам 2024 года вошел в топ-150 лидеров. Также создан региональный ресурсный центр добровольчества на базе учреждения «Молодая Арктика». В сфере добровольчества вручают знаки отличия, стипендии, а также предоставляют гранты.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, все крупные мероприятия проходят с привлечением волонтёрской поддержки, в том числе Международный арктический форум, Большой арктический субботник в Териберке, международная акция «Сад памяти», мероприятия Всероссийского форума работающей молодёжи, а также акции в помощь участникам СВО и их семьям. Один из важнейших проектов, реализуемых в регионе – «От родника до океана. Маяки» Единого волонтёрского центра – стал победителем премии «Мы вместе» в 2024 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555524/#&gid=1&pid=34