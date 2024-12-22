В Мурманске чествуют работников энергетической отрасли

22 декабря в России отмечают День энергетика. В преддверии этой даты с профессиональным праздником сотрудников мурманского отделения филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск и АО «Мурманэнергосбыт» поздравили первый заместитель главы администрации города Мурманска Иван Лебедев и заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства Никита Нерубащенко. В рамках торжественных мероприятий отличившимся сотрудникам предприятий энергетической отрасли, работающих в Кольском Заполярье, вручено 21 благодарственное письмо главы города Мурманска.

- Филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск вносит существенный вклад в стабильное и надёжное функционирование энергетического комплекса Мурманской области, что позволяет поддерживать высокое качество энергоснабжения региона. Мы высоко ценим наше сотрудничество во благо города-героя и его жителей, - сказал Иван Лебедев. - Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

- В условиях сурового климата Кольского Заполярья особенно важно иметь надёжные источники энергии. Вы обеспечиваете стабильное теплоснабжение предприятий, школ, больниц и жилых домов. Благодаря профессионализму и самоотдаче работников АО «МЭС» – крупнейшей теплоснабжающей организации в Мурманской области, жители областной столицы могут быть уверены в том, что их дома всегда будут наполнены теплом. Каждый день вы трудитесь для того, чтобы северяне могли чувствовать себя комфортно даже в самые холодные зимние дни. Желаю в этот праздничный день вам здоровья, счастья, новых высот и профессиональных успехов! - обратился к сотрудникам АО «Мурманэнергосбыт» Никита Нерубащенко.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, энергетиков поздравили и наградили первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко и первый замминистра энергетики и ЖКХ Алёна Кузнецова.

- Когда мы говорим про энергетику, то подразумеваем тепло и свет – два базовых ресурса как для жизни каждого человека, так и для производств, от самых простых до масштабных. Вы достойно и результативно закрываете 2024 год, производственных достижений действительно много. Спасибо вам за ежедневный труд! Пусть следующий год будет ещё более плодотворным! Мира и благополучия вам и вашим близким! – сказала Оксана Демченко.

Кроме почётных грамот и благодарностей, памятные адреса губернатора получили семьи – династии в энергетике.

- Богатейшая, без малого вековая история энергосистемы Мурманской области стала возможной благодаря самоотверженному труду поколений энергетиков. В этом году, который объявлен Годом семьи в России, мы поздравляем и династии в отрасли. Ведь это богатство и гордость каждого предприятия, пример преданности своему делу, – подчеркнула первый замминистра энергетики и ЖКХ Алёна Кузнецова.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29090&page=1