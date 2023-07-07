В Мурманске чествуют сотрудников «Почты России»

В канун профессионального праздника первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко поздравил сотрудников «Почты России» в Мурманской области и вручил Благодарственные письма и Почётные грамоты.

Депутат отметил, что в современном мире почтовая связь остается одним из наиболее востребованных, массовых и экономичных средств коммуникации:

– «Почта России» идёт в ногу со временем, постоянно развивается и модернизируется. Сегодня это – современная компания, в которой внедряются передовые цифровые технологии. Но, конечно, никто и никогда не заменит самого главного – человеческого фактора. Ежедневно сотрудники почтовой службы внимательно обрабатывают и доставляют адресатам тысячи писем, посылок, газет и журналов. Это важный труд, требующий высокой самоотдачи, профессионализма и преданности делу.

Парламентарий напомнил, что по поручению Президента России Владимира Путина в стране активными темпами идёт модернизация почтовых отделений.

– В Мурманской области в прошлом году в рамках этого проекта было отремонтировано почтовое отделение в Оленей Губе, в этом году в планах – ремонт отделений в населенном пункте Коашва, в населённом пункте Титан, в посёлке Пушной и селе Тулома, – подчеркнул Владимир Мищенко. – Региональные власти и в дальнейшем будут стремиться к тому, чтобы все сотрудники почты, даже в самых отдалённых поселениях, работали в хороших условиях, на современном оборудовании.

Парламентарий поблагодарил сотрудников и ветеранов почты за добросовестное отношение к делу, верность своему призванию и пожелал крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях.

Напомним, День российской почты у нас отмечают ежегодно во второе воскресенье июля.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/3d6/3iww5wbrhjoshk1j9xdq07tklumwfymw.JPG