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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.23 14:00

В Мурманске дали старт образовательной программе для победителей кадрового конкурса «Лидеры Севера»

В Мурманске для победителей регионального открытого конкурса по формированию резерва управленческих кадров «Лидеры Севера» началось обучение, нацеленное на совершенствование компетенций для осуществления эффективной управленческой деятельности. Вчера с приветственным словом к участникам программы занятия обратилась вице-губернатор – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

«Я рада снова приветствовать вас в этом зале. Сегодня мы даем старт обучению по повышению квалификации в сфере эффективного управления в государственном секторе на основании комплексного подхода. Программа была разработана аппаратом правительства Мурманской области, а также специалистами Санкт-Петербургского межрегионального ресурсного центра. В основе – компетенции, которые мы оценивали при отборе в кадровый резерв. Я желаю вам эффективной и продуктивной работы. Мы ждем от вас реальные проекты, которые сделают Мурманскую область ещё лучше», – сказала Надежда Аксенова.

Финал конкурса состоялся в декабре 2022 года. 17 человек вошли в кадровый резерв, некоторые победители уже стали частью команды регионального правительства. Среди них – Егор Азорин. По итогам конкурса было принято решение о назначении участника заместителем министра имущественных отношений Мурманской области.

«Конкурс позволил мне понять и почувствовать лидерские качества, проявить себя. Я рад быть частью команды регионального правительства. Уверен, что смогу эффективно развивать направление имущественных отношений. Важно, что после конкурса продолжается поддержка участников, сегодня мы узнаем о практиках эффективного управления, которые будут полезны для дальнейшей деятельности», – отметил Егор Азорин.

В 2022 году участниками конкурса стали жители не только Мурманской области, но и представители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Приморского краев, Калининградской, Ленинградской, Новосибирской и Ярославской областей.

«Я выбрал кадровый конкурс «Лидеры Севера», потому что мне было интересно узнать больше о Мурманской области. До этого я был только в Хибинах, мне стало интересно попробовать себя в столице Арктики. Мурманская область – перспективный регион. Я смог посмотреть на себя со стороны, насколько моих компетенций хватает для конкурентоспособности на уровне арктического региона. Мне интересно благоустройство и строительство, есть идеи, которые готов предложить Кольскому Заполярью», – рассказал участник из Ленинградской области Игорь Отс.

«Лидеры Севера» – открытый кадровый проект для амбициозных и высококвалифицированных руководителей. Кандидаты прошли очные и заочные этапы, а также собеседование с губернатором Андреем Чибисом.

«Самое важное для меня – испытать себя, проверить, насколько успешно ты можешь работать в команде и оперативно принимать решения в самых разных условиях. Отмечу, что обучение позволит мне развить необходимые компетенции в сфере госуправления», – сказал руководитель Центра кластерного развития Мурманской области Владимир Попов.

В течение года финалистов ожидают не только лекции, но и стратегические сессии, деловые игры. В приоритете – практические знания.

Представитель Санкт-Петербургского межрегионального ресурсного центра – первый заместитель директора Анатолий Лемешонок, подчеркнул, что самое важное в обучении – работа над проектами.

«Нам важно, чтобы уже в процессе обучения вы достигали результатов. Хочу поблагодарить всех, кто находится в зале, уверен, что вы защитите интересные и перспективные проекты», – отметил Анатолий Лемешонок.

Также он подчеркнул, что консультантами и наставниками выступают те, кто работает в правительстве Мурманской области.

«Хочется, чтобы программа «Лидеры Севера» вобрала все лучшее и работала на развитие регионов. Вас ждёт много информации и материалов. Современные госслужащие работают почти в круглосуточном режиме, мы постарались вписать всю необходимую теорию и практику. Прошу настраиваться на позитив и развитие, важно, чтобы вы получали удовольствие от полученных знаний. Желаю успехов и победы как вам, так и Мурманской области», – отметил преподаватель, эксперт Санкт-Петербургского межрегионального ресурсного центра Андрей Лякин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сегодня – первый такт программы – «Целеполагание и расстановка приоритетов. Управление изменениями в профессиональной деятельности». Практикумы и интерактивные лекции ждут финалистов конкурса в ближайшие два дня.

«Наша первая встреча связана с управленческой мотивацией. Мы будем говорить о целях и приоритетах, как строить профессиональную траекторию. Моя задача структурировать информацию, смешав ее с практикой и конкретными примерами из жизни. Будет как индивидуальная, так и командная работа», – сказал преподаватель Санкт-Петербургского межрегионального ресурсного центра Владимир Курка Владимир.

Напомним, открытый конкурс по формированию резерва управленческих кадров «Лидеры Севера» проводится в регионе с 2019 года, его участниками могут стать как северяне, так и жители других субъектов Российской Федерации. Участники проходят заочную оценку и онлайн-собеседования, очные этапы в формате деловой игры и личной презентации в Мурманске. В 2022 году финалистами стали 17 человек.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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