На этой неделе северян ждут два масштабных фестиваля: День молодёжи и «Арктический берег» для выпускниковПодать документы в Мурманский арктический университет абитуриенты смогут лично, используя почтовые сервисы, а также через суперсервис «Поступи в вуз онлайн» на госуслугах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.06.24 13:00

В Мурманске дали старт работе Арктической летней школы

В Мурманском арктическом университете вчера начала работу Арктическая летняя школа. Школа организована правительством Мурманской области, Высшей школой урбанистики имени А.А. Высоковского факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ и Мурманским арктическим университетом.

18 студентов НИУ ВШЭ и МАУ в течение десяти дней будут исследовать районы Мурманска и разрабатывать проектные предложения, направленные на их развитие. На открытии школы участников приветствовала вице-губернатор Мурманской области Ольга Вовк.

«Важно, что вы находитесь как раз в той точке времени, когда это максимально полезно и для вас, и для нас. Как вы знаете, по поручению Президента Российской Федерации разрабатываются мастер-планы опорных населённых пунктов Арктической зоны. Арктика сейчас приобретает новый статус, новый виток развития. Не ограничивайте себя какими-то рамками. Попробуйте предложить что-то принципиальное, то, что вы почувствуете, увидите. Я надеюсь, ребята из Мурманского арктического университета помогут вам ощутить местный колорит и специфику, расскажут про территорию. Прочувствуйте, что такое Мурманск, что такое Север, какой он гостеприимный, какой душевный. Очень интересно посмотреть на то, что у вас получится. Мы абсолютно открыты к любому решению, которое вы предложите», – сказала Ольга Вовк.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, школа будет проходить с 25 июня по 6 июля. Междисциплинарным командам предстоит исследовать несколько районов Мурманска и на их примерах рассмотреть особенности городской среды арктических городов. По итогам анализа командам предстоит разработать и представить проектные решения, направленные на их развитие.

«Надеемся, что эта школа станет первым мероприятием в череде будущих инициатив, посвящённых развитию Мурманской области и в целом Российской Арктики. «Открытие» Арктики важно для будущих профессионалов и специалистов по городскому региональному планированию, архитектуре и дизайну среды, экономистов и социологов. Наша школа – это не только про знакомство студентов с Арктикой, но и про знакомство с проектным подходом и пробу пера в разработке проектных решений на примере Мурманской агломерации. Перед участниками стоит задача, которая потребует всего багажа знаний, и, самое главное, нестандартного подхода», – сказал руководитель Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского ФГРР НИУ ВШЭ Руслан Гончаров.

 

Фото (Мурманский арктический университет): https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-Правовая консультация (18+)Росреестр напоминает: о чем нужно знать дачникам, чтобы не стать нарушителями
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Вадим Спиридонов. Я уйду в 47». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)В мае 2024 года текущий рост потребительских цен в России значительно ускорился-PRO Валюту (16+)По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки доллара вырос на 25 копеек, средний курс продажи упал на 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в тройке лучших атомных станций России-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Депутаты Мурманской областной Думы приняли в окончательном чтении законопроекты по дополнительной социальной поддержке семей с детьми
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика