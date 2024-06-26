В Мурманске дали старт работе Арктической летней школы

В Мурманском арктическом университете вчера начала работу Арктическая летняя школа. Школа организована правительством Мурманской области, Высшей школой урбанистики имени А.А. Высоковского факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ и Мурманским арктическим университетом.

18 студентов НИУ ВШЭ и МАУ в течение десяти дней будут исследовать районы Мурманска и разрабатывать проектные предложения, направленные на их развитие. На открытии школы участников приветствовала вице-губернатор Мурманской области Ольга Вовк.

«Важно, что вы находитесь как раз в той точке времени, когда это максимально полезно и для вас, и для нас. Как вы знаете, по поручению Президента Российской Федерации разрабатываются мастер-планы опорных населённых пунктов Арктической зоны. Арктика сейчас приобретает новый статус, новый виток развития. Не ограничивайте себя какими-то рамками. Попробуйте предложить что-то принципиальное, то, что вы почувствуете, увидите. Я надеюсь, ребята из Мурманского арктического университета помогут вам ощутить местный колорит и специфику, расскажут про территорию. Прочувствуйте, что такое Мурманск, что такое Север, какой он гостеприимный, какой душевный. Очень интересно посмотреть на то, что у вас получится. Мы абсолютно открыты к любому решению, которое вы предложите», – сказала Ольга Вовк.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, школа будет проходить с 25 июня по 6 июля. Междисциплинарным командам предстоит исследовать несколько районов Мурманска и на их примерах рассмотреть особенности городской среды арктических городов. По итогам анализа командам предстоит разработать и представить проектные решения, направленные на их развитие.

«Надеемся, что эта школа станет первым мероприятием в череде будущих инициатив, посвящённых развитию Мурманской области и в целом Российской Арктики. «Открытие» Арктики важно для будущих профессионалов и специалистов по городскому региональному планированию, архитектуре и дизайну среды, экономистов и социологов. Наша школа – это не только про знакомство студентов с Арктикой, но и про знакомство с проектным подходом и пробу пера в разработке проектных решений на примере Мурманской агломерации. Перед участниками стоит задача, которая потребует всего багажа знаний, и, самое главное, нестандартного подхода», – сказал руководитель Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского ФГРР НИУ ВШЭ Руслан Гончаров.

Фото (Мурманский арктический университет): https://gov-murman.ru