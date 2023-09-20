В Мурманске дан старт экскурсионно-просветительскому мероприятию «Памятные места Кольского края»

Состоялось торжественное открытие экскурсионно-просветительского мероприятия «Памятные места Кольского края» для победителей регионального историко-литературно-краеведческого конкурса «Храмы России» имени В.С. Маслова. В церемонии приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутат областной Думы Михаил Белошеев, представители «Движения Первых», духовенства, Союза писателей России.

Напомним, региональный конкурс «Храмы России» вновь начал проводиться после нескольких лет перерыва благодаря усилиям Министерства образования и науки, областной Думы, при поддержке Мурманского отделения Союза писателей России.

- На мой взгляд, очень важно, что с возрождением вернулась и одна из его главных изюминок – экскурсионно-просветительские мероприятия «Памятные места Кольского края». Такие выезды изначально были заложены в условия проведения конкурса его основателем - нашим знаменитым писателем и общественным деятелем Виталием Семёновичем Масловым, - подчеркнул председатель жюри конкурса, депутат областной Думы Михаил Белошеев.

Парламентарий отметил, что юные исследователи и их наставники прекрасно справились с поставленной задачей. Победители и призёры конкурса награждены дипломами Министерства образования и науки, педагоги отмечены Благодарственными письмами Мурманской областной Думы.

- Но, думаю, что главную награду вы получите именно сейчас, участвуя в экскурсионно-просветительской программе, - сказал он. - Вас ждут насыщенные и интересные поездки, которые, уверен, подарят самые яркие впечатления и запомнятся надолго.

Победители и призёры конкурса и их наставники, в том числе побывают в местах самых кровопролитных боев на Кольском полуострове в годы Великой Отечественной войны – в Долине Славы.

- Это символично, так как очередной региональный конкурс «Храмы России» посвящён 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, - отметил председатель областной Думы Сергей Дубовой.

Глава регионального парламента поблагодарил всех, кто был причастен к возрождению очень важного в Мурманской области конкурса, кто поддержал инициативу о его проведении, словом и делом способствуя изучению истории родного края.

- А всем участникам конкурса - и нынешним, и будущим - желаю творческих удач и свершений. Пусть вас никогда не оставляет чувство гордости и любви к своей малой Родине – к Кольскому Заполярью, - заключил он.

Завершилось мероприятие «Исторической гостиной», посвящённой подвигу воинов «Полярной дивизии» в годы Великой Отечественной войны, которую провели Михаил Белошеев и мурманский кинорежиссер Андрей Сычев.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28544/